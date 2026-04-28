Muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti üyeleri ve toplumun farklı kesimlerinden birçok kişi Kılınç'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletiyor. Gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Kılınç, 'Göreve başladığım ilk günden bu yana yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşıyoruz. Halkımızın desteği bizler için çok kıymetli' dedi.

Adıyaman'ın kalkınması ve deprem sonrası yaraların sarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Kılınç, tüm kurumlarla birlikte sahada aktif şekilde görev yaptıklarını ifade etti. 'Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özel idare ekiplerimiz çalışmalarına kesintisiz devam ediyor' diye konuştu.

Kırsal kalkınmaya da ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Kılınç, köylerin şehir standartlarına kavuşturulması için projeler yürüttüklerini söyledi. Sıcak asfalt çalışmalarının bu yıl erken başladığını belirten Kılınç, ayrıca kendi tesislerinde üretilen kilitli parke taşlarıyla köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti.

Kılınç, yapılan hizmetlerde emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür ederek, Adıyaman için çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

