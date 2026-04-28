Parlak mavi, turkuaz ve kahverengi tonlara sahip olan Gök Kuzgun, Türkiye'de genellikle yaz aylarında görülen göçmen kuş türleri arasında yer alırken, açık alanlar, tarım arazileri ve seyrek ağaçlık bölgelerde yaşamayı tercih eden bu tür, özellikle böceklerle beslenerek doğal dengeye katkı sağlıyor.

Uzmanlar, yaşam alanlarının daralması ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan kimyasalların artması nedeniyle türün bazı bölgelerde tehdit altında olduğuna dikkat çekiyor. Bu tür gözlemler ve kayıtlar ise biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Adıyaman'da gerçekleştirilen bu çekim, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak : PERRE