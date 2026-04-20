Adıyaman'a 12 ülkeden gelen 70 kişilik ekip, 'Nemrut ve Mezopotamya'nın tanıtımı için geniş faaliyet göstereceğiz' ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, yolların açılmasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılmasıyla birlikte, Kommagene Krallığı'na ait devasa heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre rakımlı ören yeri yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Genellikle Rusça konuşan ülkelerden oluşan 12 ülkeden 36 sanatçı, yazar, belgeselci ve ressamdan oluşan 70 kişilik ekip, bölgede tanıtım faaliyetleri yürütmek üzere Adıyaman'ın Kahta ilçesine geldi.

Arkeolog Tur Rehberi İbrahim Sarısu rehberliğinde Rusya, Çin, Moldova, Tataristan, Özbekistan, Macaristan, Litvanya, Belarus, İtalya ve Mali başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen katılımcılar, bölgenin tanıtımı için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Arkeolog Tur Rehberi İbrahim Sarısu rehberliğinde gelen ekip, 'Nemrut ve Mezopotamya'nın tanıtımı için geniş faaliyet göstereceğiz' dediler.

Antik mimari üzerine 9 kitabı bulunan Rus yazar ve belgeselci Maksim Gaubets, 'Mezopotamya'ya Ruslar ve Rusça konuşan ülke insanları gelecek. Nemrut'tan başlayarak tarihin sıfır noktası olarak tarihte yerini alan Yukarı Mezopotamya'yı görmeye gelecekler' dedi.

Gaubets, 'Rusların çoğu bu tarihi mirastan habersiz. Bizim kitap, belgesel ve yayınlarımızdan, sergilerimizden sonra yoğun talepler geçecektir. Ben kendimi Mezopotamyalı kabul ediyorum. Çünkü uygarlığa buradan yürümeye başladık' dedi.

Ressam ve organizatör Aygül Okutan ise, 'Ekip olarak Mezopotamya'nın uluslararası tanıtımı için değişik ülkelerde sergiler açtık. Nemrut Heykelleri büyük ilgi gördü. Çalışmalarımız devam ediyor. Adıyaman'da ressamlarımızın kaleminde çıkan Kommagene eserlerini sergilemek isteriz' dedi.

