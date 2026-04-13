İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Damlacık Ortaokulu ve Damlacık İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda incelemelerde bulundu. Fuarda sergilenen projeleri tek tek ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Başli, öğrencilerden çalışmaların hazırlık süreci, kullanılan yöntemler ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik ortaya koyduğu özgün ve nitelikli çalışmaların takdirle karşılandığı belirtildi.

Ziyaret kapsamında fuarın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerle de bir araya gelen Başli, bu tür etkinliklerin öğrencilerin araştırma, sorgulama ve üretme becerilerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

İncelemelerde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Dr. Mehmet Dağ, Mehmet Turan, Mustafa Yetiş ve Sinan Demir de hazır bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, programın düzenlenmesinde emeği geçen Okul Müdürü İsmail Dolaş'a, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

