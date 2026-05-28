Adıyaman Kent Konseyi, Adıyaman Tabip Odası, Adıyaman Diş Hekimleri Odası ile Adıyaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen program, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda şiirleriyle sahne alan Haydar Ertem ve Murat Kayış, okudukları eserlerle katılımcıların duygularına tercüman oldu. Gecede sahne alan Umut Taştan, Barış Songül ve Biyan Sağnıç ise seslendirdikleri türküler ve performanslarıyla izleyicilerden alkış aldı.

Alışılagelmiş sahne düzeninin dışında hazırlanan konseptin dikkat çektiği etkinlikte sanatçılar, şiir ve müziği bir araya getiren sunumlarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Etkinliği organize eden kurum temsilcileri, Adıyaman'ın kültürel ve sanatsal yaşamının güçlendirilmesine yönelik benzer programların devam edeceğini belirtti. Kentin sosyal ve kültürel açıdan yeniden canlandırılmasının önemine dikkat çeken oda ve STK temsilcileri, sanatsal faaliyetleri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilen program, katılımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi.

