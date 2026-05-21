Güneydoğu Anadolu'nun sanatsever gençleri Adıyaman'da buluştu. Gençler, bilgilerini ve sanat becerilerine sahneledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 11. Kültür ve Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Bölge Finaline Adıyaman ev sahipliği yaptı. Bilgi, Şiir Okuma, Ses ve Tiyatro yarışmaları düzenlendi. Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü salonunda 4 gün süren yarışmalara Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Gaziantep, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'dan 500'e yakın yarışmacı ve davetli katıldı. Bölge yarışmalarında birinci olan yarışmacılar önümüzdeki ay Ankara'da yapılacak olan Türkiye finallerinde kendi bölgelerini temsil edecek. Adıyaman'a gelen yarışmacılara çiğköfte ikramında bulunuldu.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, 'Bu faaliyet gerçekten önemli kültürel bir faaliyet. Gençleri burada ağırlamak, gençlerle buluşmak, aynı zamanda gençler buraya geldiğinde bizim gençlerimizi bu faaliyetlerle tanışmakta. Burada dokuz ilden gelen arkadaşlarımız Güneydoğu bölgesini temsil etmek amacıyla yarışmaktalar. İlk gün bilgi yarışması, ses yarışması, şiir ve bugün de son gün olarak da tiyatro yarışmasıyla birlikte bitecek. Dereceye giren birinci arkadaşlarımıza finalleri gidecekler ve buradaki bölgemizi temsil edecekler' dedi.