Bayiki Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen Bayiki Kültür ve Sanat Festivali, yoğun katılımla yapıldı. Bayiki aşiretine mensup vatandaşların Türkiye'nin birçok ilinden festivale katıldığı belirtildi.

Festival alanında kurulan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi platformunda aşiret temsilcileri birlik ve beraberlik mesajları verdi. Program kapsamında konserler düzenlenirken tiyatro gösterileri sahnelendi, vatandaşlar halay çekerek eğlendi. Çocuklar için palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Katılımcılara gün boyunca çay, su ve yemek ikramında bulunuldu.

Bayiki Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Ogül, festivalin açılışında yaptığı konuşmada organizasyonun dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Ogül, 'Bugün burada aşiret mensuplarımız ve misafirlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin yaklaşık 20 ilinden gelen akrabalarımızla birlikte ikinci festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Gençlerimize tarihlerini, köklerini ve kültürlerini aktarmayı hedefliyoruz' dedi.

Avukat Sinan Sabri Çepik ise konuşmasında aşiret kavramının yanlış değerlendirildiğini ifade ederek, 'Bu festivali sosyal dayanışmayı artırmak, aidiyet duygusunu geliştirmek ve aşiret kültürünü anlatmak amacıyla düzenledik. Festivali her yıl sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Aşiret yapısının geçmişte ilim ve kültürün yaşatılmasında önemli katkıları olmuştur' diye konuştu.

Festival kapsamında Diyarbakır temsilcisi Amedspor'un Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak da etkinliğe katıldı. Yazar Rıfat Mertoğlu ise festival alanında okurları için kitaplarını imzaladı.

Kaynak : PERRE