Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Bölge Finali, Adıyaman'da gerçekleştirilecek.

Güneydoğu Anadolu Bölge Finali kapsamında düzenlenecek etkinlikte, farklı illerden gelen genç yetenekler sahne alarak müzik, şiir ve çeşitli sanat dallarında performanslarını sergileyecek.

Program, Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilecek ve katılımın ücretsiz olduğu bildirildi.

Etkinliğin, gençlerin sanatsal üretimlerini desteklemek ve kültürel etkileşimi artırmak amacıyla önemli bir buluşma noktası olacağı belirtildi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, organizasyona tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.

