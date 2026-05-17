19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Besni OSB Koleji tarafından düzenlenecek Gençlik Festivali ile kutlanacak. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik halka açık olacak.

Program, açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından kolej öğrencileri tarafından tiyatro oyunu sahnelenecek. Etkinlik kapsamında şiir dinletisi ve müzik dinletisi de yer alarak katılımcılara 19 Mayıs'ın ruhunu yaşatmayı hedefleyecek.

Programın onur konuğu olarak yazar ve şair Murat Kayış katılım sağlayacak ve kendi şiirlerini seslendirecek.

Ayrıca Adıyaman Üniversitesi Şiir Dinletisi Topluluğu da sahnede yer alarak seçkin eserlerini okuyacak.

Plaket takdimi ile sona erecek festivale tüm Besni halkı davet edildi.

