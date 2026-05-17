Adıyaman'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen MotoFest 2026 etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor. 15-17 Mayıs tarihleri arasında Beşpınar Marina Tesisleri'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde sahne alan rock müziğin sevilen grubu maNga, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. Festivalde konserin yanı sıra yöresel yemek ve hediyelik eşya stantları da yoğun ilgi gördü.

Konser ve kamp etkinlikleri için saatler öncesinden alana gelen vatandaşlar, bir yandan yemek yiyip festival alanındaki etkinliklere katılırken bir yandan da konser saatini bekledi. Aileleri ve arkadaş gruplarıyla festivale gelen vatandaşlar, gece boyunca eğlencenin tadını çıkardı.

maNga'nın sahneye çıkmasıyla birlikte festival alanında büyük coşku yaşandı. Vatandaşlar grubun sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sonrası gençler, DJ performansı eşliğinde eğlenmeye devam etti.

Yoğun katılımın yaşandığı festivalde park alanlarında uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlarını uzağa park etmek zorunda kalan vatandaşlar dakikalarca yürüyerek konser alanına ulaştı. Büyük küçük her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Festival alanında konuşan vatandaşlardan Serdar Çalışır, 'Çok mutluyuz, maNga'ya teşekkür ediyoruz' dedi.

Ebrar Karaca ise konserin oldukça eğlenceli geçtiğini belirterek, 'Çok mutluyum, çok eğlenceli bir konserdi. İnşallah bu tür konserler diğer müzik gruplarının da buraya gelmesine teşvik eder. Çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla festivale katıldığını söyleyen Eylül Aslan da, 'Çok mutluyum, arkadaşlarımla beraber geldim' diye konuştu.

Festival atmosferinden memnun kaldığını ifade eden Cihat Çalışkan ise, 'Ortam çok güzel. İyi ki böyle etkinlikler var. İnsanlar burada buluşuyor, heyecanlı, mutlu ve herkes eğleniyor. Ayrıca motosiklet korteji de harikaydı' dedi.

Katılımın ücretsiz olduğu festival kapsamında motosiklet gösterileri, konserler, yöresel lezzet stantları ve rehberli sürüş turları düzenleniyor.

Festivalin ilk gününde sahne alan Zakkum müzikseverlerle buluşurken, etkinliğin son gününde ise Adıyamanlı genç sanatçı Aynur Polat'ın sahne alacak.

