Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, dijital dünyanın görünmeyen tehlikelerini ele aldığı ilk kitabı 'Dijital Emperyalizm ve İnsanlığın Krizi: Algoritmalarla Kuşatılan Coğrafyalar' için düzenlenen imza ve tanıtım gününde okurlarıyla bir araya geldi. Kahta'da, İlim Yayma Cemiyeti Kahta Şubesi bünyesindeki Biruni Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda, Biruni Yayınevi tarafından yayımlanan kitap tanıtıldı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Başkan Hallaç, kitabını tanıtarak katılımcılar için imzaladı. Program kapsamında düzenlenen söyleşide katılımcıların sorularını yanıtlayan Hallaç, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

İlim Yayma Cemiyeti'nin gençlere yönelik çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirten Başkan Hallaç, Kahta'da bir yayınevinin bulunmasının önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Dijitalleşmenin gençler üzerindeki etkilerine değinen Hallaç, dijital platformlardaki içeriklerin ciddi riskler barındırdığını söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce kaleme aldığı makaleleri kitaplaştırdığını belirten Başkan Hallaç, çalışmasının dijital sistemin doğurduğu sorunlara dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti. Batı'nın kültürel etkilerinin dijital mecralar üzerinden sürdüğünü savunan Hallaç, yapay zekânın günümüzde farklı alanlarda yoğun şekilde kullanıldığını da dile getirdi.

Program, soru-cevap bölümünün ardından Başkan Hallaç'ın kitabını imzalamasıyla sona erdi.

