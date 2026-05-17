Adıyaman'da düzenlenen Motofest etkinliğinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Marina Mesire Alanı'nda düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Motofest etkinliğinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada S.A., V.B ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Bıçak darbeleri sonucu yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.