Adıyaman'da bu yıl ikincisi düzenlenen MotoFest 2026, motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye'nin 81 ilinden gelen motosiklet kulüpleri ve bireysel katılımcılar, festival kapsamında gerçekleştirilen kortej sürüşünde kent sokaklarında konvoy oluşturdu.
Festivalin ilk günü Beşpınar Marina Tesisleri'nde yakılan kamp ateşiyle başladı. Festival alanında kurulan kamp bölgeleri dolarken, katılımcılar müzik ve çeşitli etkinliklerle festivale yoğun ilgi gösterdi. İlk günün akşamında rock müziğin sevilen grubu Zakkum sahne aldı. Grup, seslendirdiği şarkılarla festivale katılanlara müzik dolu anlar yaşattı.
Festivalin ikinci gününde düzenlenen motosiklet korteji için motorcular Adıyaman Valiliği önünde toplandı. Şehir merkezinden geçen kortej, Beşpınar Marina Tesisleri'nde sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan kortej, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
15-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Adıyaman MotoFest 2026 kapsamında motosiklet gösterileri, konserler, yöresel lezzet stantları ve rehberli sürüş turları düzenleniyor.
Festivalin ikinci gününde rock müziğin sevilen grubu maNga sahne alacak. Festivalin son gününde ise Aynur Polat dinleyicilerle buluşacak.
Beşpınar Marina Tesisleri'nde gerçekleştirilen festivalin, Adıyaman ve çevre illerden yoğun katılımla sürdüğü belirtildi.
