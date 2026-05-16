Sosyal Güvenlik Kurumu, prim ve diğer yasal yükümlülüklerini düzenli ve zamanında yerine getirmesi nedeniyle Adıyaman Belediyesi iştiraki Yörem A.Ş.'ye teşekkür belgesi verdi.

SGK Başkanı Yunus Elitaş imzasıyla gönderilen teşekkür belgesi, Sosyal Güvenlik Şefi Selahattin Taner tarafından Yörem A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Varan'a takdim edildi.

SGK tarafından gönderilen belgede, Yörem A.Ş.'nin kuruma yönelik yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Belgede, kamu kurumları ile iştiraklerin mali sorumluluklarını düzenli şekilde yerine getirmesinin sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığına dikkat çekildi.

Teşekkür mesajında, 'Adıyaman Belediyesi olarak kurumumuza olan yükümlülüklerinizi zamanında ve eksiksiz yerine getirme konusundaki duyarlılığınız ile örnek bir yaklaşım sergilediğiniz için size ve çalışma ekibinize içten teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum' ifadelerine yer verildi.

Yörem A.Ş. yetkilileri ise SGK tarafından verilen teşekkür belgesinin, kurumun mali disiplin ve yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki hassasiyetinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Öte yandan, SGK'nın çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesine ilişkin uygulamaları kapsamında, prim ödemeleri ve yasal sorumluluklarını düzenli olarak yerine getiren kurumlara teşekkür belgeleri verilmeye devam edildiği öğrenildi.

