Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Katılımcılara, Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ ve Yavuz Ağıralioğlu isimlerinden hangisini kendilerine daha yakın hissettikleri soruldu.

Araştırma sonuçlarına göre;

Yavuz Ağıralioğlu: %21,1

Ümit Özdağ: %19,0

Müsavat Dervişoğlu: %14,7

Hiçbiri: %37,6

Fikrim yok: %7,6

Siyasi parti seçmenlerine göre dağılımın da yer aldığı araştırmada, İYİ Parti seçmeninin yüzde 83,7'si Müsavat Dervişoğlu'nu tercih ederken, Anahtar Parti seçmeninin yüzde 87,7'si Yavuz Ağıralioğlu'nu kendisine yakın buldu. MHP seçmeninde ise üç isim arasında dengeli bir dağılım dikkat çekti.

Kaynak : PERRE