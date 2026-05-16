Adıyaman Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlık etti. Toplantıda başkan yardımcıları ve birim müdürleri hazır bulundu. Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince kent genelinde yürütülecek çalışmaların ele alındığı toplantıda; temizlik, zabıta, ulaşım, altyapı ve sosyal destek hizmetleri başta olmak üzere tüm birimlerin koordineli şekilde görev yapacağı ifade edildi.

Belediyenin, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için sahada olacağı vurgulandı.

'Hazırlıklar Tamamlanmalı'

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bayram sürecinde hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için tüm birimlerin hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini belirterek, 'Bayram öncesi hazırlıklarımızla ilgili olarak birim müdürlüklerimiz ve başkan yardımcılarımız yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapacak. Kurban Bayramı süresince hemşehrilerimizin huzurlu, güvenli ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm birimlerimizle sahada olacağız' dedi.

'İşimiz Çok, Bütçemiz Sınırlı'

Belediyenin mali durumu ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı konusunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Tutdere, ekonomik koşulların yerel yönetimleri de etkilediğini vurgulayarak, 'Türkiye ciddi anlamda bir ekonomik krizde. Biz de kurum olarak bunun yansımalarını hissediyoruz. İşimiz çok, ama bütçemiz sınırlı. Deprem şehri olan Adıyaman'da az maliyetle çok iş yapmak zorundayız.' ifadelerini kullandı.

'Kamu Kaynağı Dikkatle Kullanılmalı'

Kamu kaynaklarının doğru ve yerinde kullanılması gerektiğini vurgulayan Başkan Tutdere, birim müdürlerine sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısında bulunarak, 'Milletin parasını doğru ve yerinde kullanmak zorundayız. Hem hukuki hem mali açıdan sorun yaşamamak adına çalışmalarımızı bu hassasiyetle sürdüreceğiz' dedi.

Belediye birimlerinin bayram süresince görev planlamalarının tamamlandığı, ekiplerin vatandaşlardan gelecek taleplere hızlı şekilde yanıt vereceği bildirildi.

Kaynak : PERRE