Deprem sonrası Adıyaman'da, yerinde dönüşüm projeleriyle birlikte yeni iş yerleri birer birer ortaya çıkmaya başladı. Ancak çarşı merkezindeki insan yoğunluğun azalması ve ticari hareketliliğin eski seviyesine ulaşmaması, esnaf ve yeni yatırımcıları tedirgin ediyor.Özellikle çarşı bölgesinde birçok iş yerinin çevresindeki yıkım izlerinin halen devam etmesi ve yıkılmayı bekleyen iş yerlerinin yıkılmaması, vatandaşların yeni dükkan tutma konusunda çekimser davranmasına neden oluyor. Esnaf, yüksek maliyetlerle açılacak bir iş yerinin ilerleyen süreçte zarar ettirebileceğinden endişe duyuyor.

Adıyaman çarşı merkezindeki ticari yoğunluğun deprem öncesine göre ciddi şekilde düştüğünü belirten vatandaşlar, insan hareketliliğinin artık farklı bölgelere kaydığını ifade ediyor. Özellikle AVM, Altınşehir, Bahçelievler, Karapınar, Çevre yolu gibi noktalarda ve yeni TOKİ konutlarının bulunduğu bölgelerde yeni yaşam alanlarının oluşmasıyla birlikte, bu alanlarda yeni küçük çarşıların ortaya çıktığı belirtiliyor.

Vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını artık kendi mahallelerine yakın noktalarda karşılamaya başladıklarını, bu nedenle çarşı merkezine eskisi kadar gitme ihtiyacı duymadıklarını dile getiriyor. Bu durumun Adıyaman merkezindeki iş yerlerini doğrudan etkilediği ifade ediliyor.

Öte yandan ekonomik kriz ve düşen alım gücü nedeniyle esnafın kâr marjlarının da ciddi şekilde azaldığını ve kirayı ödemek için borç arayışına girdiklerini belirtiliyorlar. Yeni bir iş yeri açmayı düşünen birçok kişi ise mevcut kira fiyatlarının yüksek olduğunu savunarak beklemeyi tercih ediyor.

Deprem sonrası TOKİ konutlarında ilk dönemlerde kira fiyatlarının oldukça yüksek seviyelerde olduğu, bazı daireler için 15-20 bin TL civarında kira talep edildiği belirtilirken, zamanla bu rakamların ciddi şekilde gerilediği ifade ediliyor. Bugün birçok TOKİ konutunda kira bedellerinin 6-7 bin TL seviyelerine kadar düştüğü belirtilirken, vatandaşların iş yerlerinde de benzer bir sürecin yaşanacağını düşündüğü kaydediliyor. Bu nedenle birçok kişi, bugün yüksek bedellerle kiraya verilen dükkanlar için aceleci davranmak istemiyor.

Adıyaman'da özellikle sosyal medya ve emlak ilanlarında 'kiralık iş yeri' paylaşımlarının son dönemde artış göstermesi de dikkat çekiyor.Yeni yapılan iş yerlerinin büyük bölümünün tamamlanmasıyla birlikte, önümüzdeki süreçte ticari kiralarda nasıl bir değişim yaşanacağı merak konusu oldu.

