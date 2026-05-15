Bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmak, turizm potansiyelini artırmak ve vatandaşları doğayla buluşturmak amacıyla organize edilen etkinlikte; canlı müzik performansları, DJ gösterileri, Harfane Grubu konseri, doğa yürüyüşleri, çeşitli sosyal etkinlikler ve tekne gezileri gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Kızılin Kanyonları'nın sadece Besni'nin değil, bölgenin en önemli doğal değerlerinden biri olduğunu belirterek tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

Başkan Alkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Besni'mizin saklı cennetlerinden biri olan Kızılin Kanyonlarımızı daha geniş kitlelere tanıtmak, doğa turizmine katkı sunmak ve hemşehrilerimizle birlikte baharın coşkusunu yaşamak amacıyla güzel bir organizasyona imza atıyoruz. Kültürün, sanatın, müziğin ve doğanın iç içe olacağı Kızılin Kanyonları Bahar Şenlikleri'nde vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacağız.'

Kızılin'in sahip olduğu eşsiz doğal güzelliklerin turizm açısından önemli bir değer taşıdığına dikkat çeken Başkan Alkan, yapılan çalışmalarla bölgenin cazibe merkezi haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

'Bizler Besni'nin her alanda gelişmesi için çalışıyoruz. Kızılin Kanyonlarımızın tanıtımı, turizm potansiyelinin artırılması ve bölge ekonomisine katkı sunması adına bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, çevre il ve ilçelerde yaşayan misafirlerimizi bu güzel atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyorum.'

Kızılin Köyü'nde gerçekleştirilecek etkinlik, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak. Organizasyonda katılımcılar; doğanın eşsiz manzarası eşliğinde müzik, eğlence ve kültürel etkinliklerle dolu unutulmaz bir gün yaşayacak.

Kaynak : PERRE