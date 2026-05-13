Adıyaman Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kuşakların Kültür Buluşması' programının ikincisi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yaşlılar ve çocukları bir araya getiren etkinlikte şiirler okundu, müzik programları yapıldı ve anlamlı anlar yaşandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Çınarlara Vefa' ve 'Okul Destek Projesi (ODES)' kapsamında düzenlenen 'Kuşakların Kültür Buluşması' programının ikincisi gerçekleştirildi. Besni Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programa, Vali Yardımcısı Emine Karataş, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

Etkinlikte ilçede yaşayan yaşlı vatandaşlar ile çocuklar aynı çatı altında bir araya gelirken, kuşaklar arası dayanışma mesajı verildi. Program kapsamında yaşlı vatandaşlar ve çocuklar tarafından hazırlanan şiirler okunurken, canlı müzik programı da katılımcılardan büyük ilgi gördü. Etkinlik boyunca hem çocukların hem de yaşlı vatandaşların mutluluğu dikkat çekerken, salonda zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Programın dikkat çeken bölümlerinden biri de yaşlı vatandaşların kendi emekleriyle hazırladığı örgülerin çocuklara hediye edilmesi oldu. Etkinlik kapsamında akülü sandalye ile tekerlekli banyo sandalyesi dağıtım töreni de gerçekleştirildi.

Program sonunda katılımcılara geleneksel çiğ köfte ve tatlı ikram edildi. Besni'de sosyal dayanışmayı güçlendiren etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.