Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 6 bin 875 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 960 liradan satılıyor.
İşte 13 mayıs 2026 güncel altın fiyatları...
Altın (TL/GR)
6.860,89
22 Ayar Bilezik
6.200,75
Altın (ONS)
4.696,87
Cumhuriyet Altını
44.387,00
Yarım Altın
22.263,00
Çeyrek Altın
11.131,00
Ata Altın
44.910,72
Tam Altın
43.549,79
Has Altın
6.822,56
Hamit Altın
44.390,47
Kaynak: Perre Haber Ajansı