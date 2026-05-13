Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 6 bin 875 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 960 liradan satılıyor.

İşte 13 mayıs 2026 güncel altın fiyatları...

Altın (TL/GR)

6.860,89

22 Ayar Bilezik

6.200,75

Altın (ONS)

4.696,87

Cumhuriyet Altını

44.387,00

Yarım Altın

22.263,00

Çeyrek Altın

11.131,00

Ata Altın

44.910,72

Tam Altın

43.549,79

Has Altın

6.822,56

Hamit Altın

44.390,47

Kaynak : PERRE