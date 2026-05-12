Brent petrol fiyatlarının İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden yükselmesiyle 105-110 dolar bandına yaklaşması, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Döviz kurundaki hareketlilik ve artan maliyetler nedeniyle motorin fiyatlarında yeni artış yaşandı.

Adıyaman'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

12 Mayıs 2026 itibarıyla Adıyaman'da güncel pompa fiyatları şöyle:

Benzin: 66,01 TL

Motorin: 69,68 TL

LPG: 34,34 TL

Motorin 70 Lira Sınırına Dayandı

Yapılan son zamla birlikte motorin fiyatları birçok ilde 70 lira sınırına yaklaşırken, bazı Doğu illerinde litre fiyatı 70 lirayı aştı. Nakliye maliyetlerinin yüksek olduğu bölgelerde artışın daha belirgin hissedildiği belirtildi.

Kaynak : PERRE