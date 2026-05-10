Petrol piyasasında yaşanan küresel gelişmeler ve Orta Doğu'daki çatışmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, Adıyaman'da araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını yakından takip ediyor. Hürmüz Boğazı'na yönelik endişeler ve bölgedeki savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatları sonrası akaryakıt ürünlerinde dalgalanma devam ederken, Adıyaman'da fiyatların dünkü seviyelerde kaldığı görüldü.

Adıyaman'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 65,95 TL

Motorin: 68,56 TL

LPG: 34,34 TL

Motorinde İndirim Pompalara Yansıdı

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarında toplamda 7 lira 20 kuruşluk bir indirim hesaplandı. Bu indirimin 1 lira 62 kuruşluk kısmı ÖTV farkına mahsup edilirken, pompaya yansıyan indirim miktarı 5 lira 58 kuruş oldu.

Gerçekleşen indirimin ardından motorin fiyatları yeniden 70 TL sınırının altına geriledi.

Yeni Zam Beklentisi Gündemde

Akaryakıtta yaşanan indirim havasının uzun sürmeyeceği belirtilirken, sektör temsilcileri 12 Mayıs Salı gece yarısından itibaren akaryakıt ürünlerine 2 lira 71 kuruşluk yeni bir zam beklendiğini ifade ediyor.

Zam beklentisi nedeniyle sürücülerin depolarını önceden doldurmaya yöneldiği belirtiliyor.

Büyükşehirlerde Güncel Fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,81 TL

Motorin: 66,25 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,67 TL

Motorin: 66,11 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 64,78 TL

Motorin: 67,38 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir

Benzin: 65,06 TL

Motorin: 67,65 TL

LPG: 33,69 TL

Eşel Mobil Sistemi Devrede

Enerji piyasasında yaşanan sert fiyat artışlarının vatandaşlara daha sınırlı yansıması amacıyla uygulanan 'Eşel Mobil Sistemi' ile zamların kontrol altında tutulmaya çalışıldığı belirtiliyor.

Kaynak : PERRE