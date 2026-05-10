Çimenden, mesajında annelerin yalnızca aileyi değil, aynı zamanda geleceği de inşa eden en önemli değerler olduğunu ifade ederek, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesinde annelerin büyük rol üstlendiğini belirtti.

Merhum Necmettin Erbakan'ın sözlerine de yer veren Çimenden, şu ifadeleri kullandı:

'Cenneti ayaklarının altına seren bir inancın neferleri olarak biliyoruz ki; bir toplumun asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil; imanlı evlatlar yetiştiren şefkatli anneleridir.'

Çimenden açıklamasının devamında, 'Erbakan Hocamızın ifade ettiği gibi, 'fırtınalara yol gösteren bir pusula' misali; evlatlarını hak ve adalet üzere yetiştiren, her daim hakkın yanında duran fedakâr annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ederiz. Bir nesli ihya eden, bir dünyayı inşa eder.' dedi.

Annelerin toplumun manevi mimarları olduğunu kaydeden Çimenden, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

