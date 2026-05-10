Anahtar Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mikdat Yoldaş, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin hayatın en kıymetli değerlerinden biri olduğunu belirterek tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Mikdat Yoldaş mesajında, annelerin sevgi, fedakârlık ve merhametin en güçlü temsilcileri olduğunu ifade etti. Anne sevgisinin insan hayatındaki yerinin hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını belirten Yoldaş, annelerin evlatları için her türlü zorluğa sabırla göğüs geren en güçlü yürekler olduğunu söyledi.

Annelerin yalnızca çocuklarını büyüten kişiler olmadığını dile getiren Yoldaş, onların aynı zamanda hayat boyunca yol gösteren ilk öğretmen ve en büyük destek olduğunu kaydetti.

“Anne Sevgisi Hayatın En Güçlü Bağıdır”

Mikdat Yoldaş, annelerin karşılık beklemeden seven, her koşulda evladının yanında olan en kıymetli değerler olduğunu belirtti.

Yoldaş, “Biz yürümeyi öğrenirken elimizden tutan, düştüğümüzde yeniden ayağa kalkmayı öğreten ilk öğretmenimiz annelerimizdir. Anne sevgisi, hayatımızın her döneminde bizlere güç veren en özel duygudur.” dedi.

Şehit Anneleri Unutulmadı

Mesajında şehit annelerine de yer veren Mikdat Yoldaş, vatan uğruna evlatlarını toprağa veren annelerin her zaman büyük saygıyla anılması gerektiğini ifade etti.

Yoldaş, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.