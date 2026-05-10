Gaziantep Üniversitesi kampüsünde öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen ücretsiz bisiklet kiralama hizmeti öğrencilerin kullanımına sunuldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin mikromobilite projeleri kapsamında başlatılan uygulama ile öğrenciler kampüs içerisinde daha hızlı, pratik ve çevre dostu ulaşım imkânına kavuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in “Öğrenci Dostu Şehir” vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında başlatılan proje, Gaziulaş Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından hayata geçirildi. Yenilenen bisiklet filosu ve altyapısıyla hizmet vermeye başlayan GAZİBİS sistemi, üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi gördü.

Ücretsiz olarak sunulan hizmet sayesinde öğrenciler, kampüs içerisindeki uzun mesafeleri daha kısa sürede ulaşarak zamandan tasarruf edebilecek. Proje ile aynı zamanda çevreci ulaşımın yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

Öğrenciler Mobil Uygulama İle Bisiklet Kiralayabiliyor

GAZİBİS uygulamasından yararlanmak isteyen öğrenciler, Google Play ve App Store üzerinden mobil uygulamayı indirerek sisteme kayıt oluşturabiliyor. Kayıt işleminin ardından bisikletlerin üzerindeki QR kod okutularak kiralama işlemi kolayca gerçekleştiriliyor.

Kampüs genelinde belirlenen 15 farklı noktada hizmet veren sistem sayesinde öğrenciler bisikletlere hızlı şekilde ulaşabiliyor.

“Kampüs İçi Ulaşımda Büyük Kolaylık Sağladı”

Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinden Ersin Gündoğan, uygulamanın öğrenciler açısından önemli bir ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Üniversite kampüsünün oldukça geniş olduğunu belirten Gündoğan, özellikle fakülteler ve yurtlar arasındaki mesafelerin zaman zaman ulaşımı zorlaştırdığını ifade etti.

Gündoğan, “Gazibis’in kampüse gelmesi ve ücretsiz hizmet vermesi öğrenciler için büyük kolaylık oldu. Uygulamanın kullanımı da oldukça basit. Uygulamayı indirip QR kodu okuttuğumuzda bisiklet hemen aktif hale geliyor. Sunulan bu hizmetten dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Çevre Dostu Ulaşım Hedefleniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama ile öğrencilerin hem kampüs içi ulaşımının kolaylaştırılması hem de çevre dostu ulaşım alışkanlığının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.