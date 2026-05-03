Gaziantep’te öğle saatlerinden sonra etkisini artıran süper hücre fırtınası kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan yağmur, dolu, hortum ve şiddetli rüzgar nedeniyle birçok noktada hasar oluştu. Cadde ve sokaklar ile köprü altlarında su birikintileri meydana gelirken, derelerin taşmasıyla birlikte bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Fırtına sırasında ağaçlar kökünden sökülürken, bazı binaların çatıları uçtu. Oğuzeli ilçesinde oluşan hortum nedeniyle araçların savrulduğu ve bazı sürücülerin yaralandığı bildirildi. Kent genelinde ekipler sahada çalışmalarını sürdürürken, yaşanan olaylar sonrası çok sayıda noktada maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yağmur, Dolu Ve Hortum Aynı Anda Etkili Oldu

Kent genelinde etkili olan süper hücre fırtınası sırasında yağmur, dolu ve hortum aynı anda görüldü. Kısa sürede etkisini artıran hava olayları, birçok bölgede günlük yaşamı aksattı.

Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatıları uçarken, çok sayıda ağaç kökünden söküldü. Derelerin taşmasıyla birlikte su baskınları yaşandı.

Oğuzeli’nde Hortum Araçları Savurdu

Oğuzeli ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle araçların savrulduğu, bazı kamyonların devrildiği ve yaralananların olduğu bildirildi. Kentte ekiplerin çalışmaları devam ediyor.