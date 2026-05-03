Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan Adıyaman Belediyespor, hem hücumda hem savunmada ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahada ve tribünlerde sevinç yaşandı.

Futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar galibiyeti kutlarken, elde edilen sonuç play-out mücadelesi öncesinde moral olarak değerlendirildi.

Tutdere'den tebrik mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, maçın ardından telefonla bağlanarak takımın sevincine ortak oldu. Tutdere, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Tutdere açıklamasında, 'Adıyaman Belediyespor'umuzu play-off finalinde ortaya koyduğu üstün mücadele ve 3-1'lik galibiyetinden dolayı yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı, Bölgesel Amatör Lig yolunda önemli bir adımdır. İnanıyorum ki Adıyaman Belediyespor'umuz aynı azim, disiplin ve mücadele ruhuyla play-out karşılaşmasından da başarıyla ayrılarak şehrimize yeni bir gurur daha yaşatacaktır. Finalde sahada centilmence mücadele eden Kahta Belediyespor'a da emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Sıradaki rakip Kahta 02 Spor

Adıyaman Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselme yolunda play-out karşılaşmasında Kahta 02 Spor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi kazanan ekip, BAL'a yükselme hakkı elde edecek.

