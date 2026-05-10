Icardı Gidiyor Mu?

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili iddialar dün Antalya maçı sonrası gündemin ilk sıralarına yerleşti. Sarı-kırmızılı ekibin Antalyaspor karşısında aldığı galibiyet sonrası RAMS Park'ta yaşanan kutlamalarda Arjantinli yıldızın sergilediği duygusal görüntüler, taraftarlar arasında ayrılık yorumlarına neden oldu.

Ayrıca deneyimli futbolcunun Avrupa'dan gelecek güçlü teklifleri de değerlendirebileceği de iddialar arasındaydı. Özellikle Juventus'un ara transfer döneminde Icardi ile ilgilendiği ve tarafların anlaşmaya oldukça yaklaştığı iddia edilmişti.

Transfer Sezonu Ne Zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz sezon transfer ve tescil dönemi tarihlerini 30 Haziran başlangıç tarihiyle açıklamıştı. 2025-2026 sezonunda yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025'te başlamış ve 12 Eylül'de sona ermişti.2026-2027 sezonuna ilişkin resmi transfer takvimi henüz duyurulmadı. Ancak yeni sezon yaz transfer döneminin yine haziran ayının son günlerinde başlaması bekleniyor.

Kaynak : PERRE