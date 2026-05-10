Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala küme düşen iki takım netleşti. 33. hafta maçlarının ardından Fatih Karagümrük ile Kayserispor'un Süper Lig'de mücadele şansı kalmadı.

Fatih Karagümrük deplasmanda Kocaelispor'u mağlup etmesine rağmen puanını yükseltse de alt sıralardan çıkamadı, 27 puanda kaldı. Kayserispor ise Alanyaspor karşısında aldığı mağlubiyet sonrası 27 puanla son sırada yer aldı. Artık iki takım da gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

Galatasaray Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip sezonun tamamlanmasına bir hafta kala puanını 77'ye yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray dünkü Antalya galibiyetin ardından üst üste 4. kez Süper Lig kupasını kazanmış oldu. RAMS Park'ta oynanan mücadele sonrası taraftarlar büyük sevinç yaşarken futbolcular ve teknik ekip de şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

