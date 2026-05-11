Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen YURTLİG Türkiye Tenis Şampiyonası, 9-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Adıyaman'da başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrenci sporcuların katıldığı organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı İdari Hizmetler Dairesi Başkanı Tuğçe Özer ve Adıyaman İl Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü'nün açılış konuşmalarıyla başladı.

Tuğçe Özer: 'Gençleri aynı çatı altında buluşturuyoruz'

Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı İdari Hizmetler Dairesi Başkanı Tuğçe Özer, YURTLİG organizasyonlarının gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Özer, 'Sporun birleştirici gücüyle gençlerimizi tek çatı altında bir araya getiriyoruz. Bu organizasyonlar sadece sportif başarıyı değil, aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını da güçlendiriyor' dedi.

Hüseyin Elüstü: 'Gençliğe yapılan en önemli yatırımlardan biridir'

Adıyaman İl Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, kentin önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyetini dile getirerek, 'Gençlerimizi sporla bir araya getiren her organizasyon, geleceğimize yapılan hayati bir yatırımdır. Adıyaman olarak misafirperverliğimizle sporcularımız için en iyi ortamı sağlamaya devam edeceğiz. Şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

13 İlden 146 Sporcu Katılıyor

Bakanlığa bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunmak, boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlamak ve sporu yaşam tarzı haline getirmelerine destek olmak amacıyla düzenlenen şampiyonaya 13 farklı ilden toplam 146 sporcu katıldı.

Organizasyonda Adana, Ardahan, Batman, Hatay, Iğdır, Karaman, Mardin, Siirt, Yalova ve Kırıkkale'den kız ve erkek kategorilerinde; Sivas'tan kızlar kategorisinde; Zonguldak'tan ise erkekler kategorisinde takımlar mücadele ediyor.

Kültürel ve Sosyal Etkinlikler de Düzenlenecek

Şampiyona kapsamında spor müsabakalarının yanı sıra kültürel ve sosyal etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Sporcular için Perre Antik Kenti, Cendere Köprüsü ve Nemrut Dağı'nı kapsayan kültür turları düzenlenecek. Ayrıca Veysel Karani Yurdu'nda Harfane Gecesi ve Çiğ Köfte Etkinliği yapılacak.

Organizasyon süresince sporcuların katılımıyla Kahoot Bilgi Yarışması da gerçekleştirilecek.

Kaynak : PERRE