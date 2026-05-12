6 Şubat depremlerinde hasar alan ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin öncülüğünde yenilenen tesis, modern yapısıyla kentte sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Belediye Tesisi Özel Salonları Aratmadı

Karapınar Mahallesi'nde hizmet veren kompleks, fitness salonu, modern spor ekipmanları ve uzman eğitmen desteğiyle dikkat çekiyor. Aylık 1200 TL ücretle hizmet veren tesis, sunduğu imkânlarla özel spor salonlarını aratmıyor.

Haftanın 5 günü kadın ve erkek gruplarına ayrı seanslarla hizmet verilen merkezden toplam 200'e yakın kursiyer faydalanıyor.

Hem Spor Hem Rehabilitasyon Süreci

Tesiste bazı vatandaşlar kilo vermek ve form tutmak için spor yaparken, bazıları ise doktor tavsiyesiyle ameliyat sonrası veya fizik tedavi sürecinde kas güçlendirme çalışmaları yürütüyor.

'Doktor Tavsiyesiyle Geldim'

Ameliyat sonrası sürecini tesiste geçirdiğini belirten Nazlı Dolaş, 'Kaslarımı güçlendirmek için buraya geldim. Bir aydır antrenörüm eşliğinde çalışıyorum, kendimi daha iyi hissediyorum' dedi.

'Faydasını Görüyorum'

Fizik tedavi sürecini sporla desteklediğini belirten Sümeyye Yolcu ise, 'Birkaç aydır düzenli geliyorum. Kol ve ayak kaslarım için çalışıyorum, faydasını görüyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE