Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek ve Kahta 02 Spor Başkanı İsmail Mulhan ile birlikte Kahta 02 Spor - Adıyaman Belediyespor karşılaşmasına katıldı.

Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda oynanan Bölgesel Amatör Lig baraj müsabakasında Kahta 02 Spor, Adıyaman Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek önümüzdeki sezonda da Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Kaymakam Soysal, müsabakada ortaya koydukları mücadeleden dolayı Kahta 02 Spor futbolcularını ve teknik ekibi tebrik ederek, önümüzdeki sezon karşılaşmalarında başarılar diledi.

