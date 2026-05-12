Uşak'ta 08-12 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Faaliyeti kapsamındaki Okul Sporları Muaythai Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atıldı.Besni 02 DO-KAN Spor Kulübü sporcusu Mehmet Emin Körede, 57 kg kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Kulüp yetkilileri, Türkiye şampiyonu olan Mehmet Emin Körede'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi

Şampiyona sonrası açıklama yapan kulüp yetkilileri, sporcunun elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduklarını belirterek, başta Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ve yönetimi olmak üzere; Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Besni İlçe Spor Müdürü Metehan Adıgüzel ve Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'e teşekkürlerini iletti.

Kulüp yetkilileri ayrıca Besni Kızılın Lisesi Müdürü Abidin Arıcı'ya ve Uşak'ta Besnililer Derneği Başkanı Zekeriya Geçer ile yönetimine de organizasyon sürecindeki katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Kaynak : PERRE