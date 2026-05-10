Galatasaray'ın dün akşam oynanan karşılaşmada Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkiye'nin birçok kentinde olduğu gibi Adıyaman'da da taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Maçın sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar dün akşam Adıyaman kent merkezindeki Atatürk Heykeli çevresinde toplandı. Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla meydanı dolduran taraftarlar, uzun süre tezahüratlar yaptı.

Davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Meşaleler yakarak marşlar söyleyen taraftarların kutlamaları gece boyunca sürdü.

Araç konvoylarıyla kent merkezinde tur atan taraftarlar, korna sesleriyle şampiyonluk sevincini sokaklara taşıdı. Meydanda oluşan yoğunluk nedeniyle bölgede renkli görüntüler oluştu.

Kutlamalar sırasında polis ekipleri de meydan çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ekiplerin bölgede hazır beklediği görüldü.

