Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kastamonu programı kapsamında düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Anneler Günü nedeniyle çok sayıda kadının da katıldığı programda konuşan Ağıralioğlu, 'Ay yıldızlı al bayrağı bağrına basan herkesin rahatlıkla geleceği ve oy vereceği parti Anahtar Parti'dir. Anahtar Parti, her rengiyle 86 milyonun, yani milletin partisidir' ifadelerini kullandı.

'Milletin Dertlerini Haykırabilenleriz'

Anahtar Parti'nin bir muhasebe hareketi olduğunu belirten Ağıralioğlu, 'Anahtar Parti, bir muhasebenin partisidir. Herkes susarken konuşan, herkes korkarken cesaretle ayağa kalkanlarız. Milletin hissesine bu kadar kudretli bir iktidar karşısında sessizlik düşmüşken, milletin dertlerini dert edinen ve haykırabilenleriz. Kavga etmeden eleştirebilen, çözümü içinde barındıran bir iradeyle yürüyebilen, memleketi kavgayla değil sevgiyle, parmak sallamayla değil kucaklaşarak, bölerek değil birleştirerek ayağa kalksın diye iktidarla rekabet hattını bir bayrak yarışına dönüştürenleriz' dedi.

'Güzel Konuşmak Size, Güzel Yapmak Bize Düşsün'

İktidarın sadece söylem ürettiğini savunan Ağıralioğlu, 'Artık konuşarak cebimizin dolmadığı, konuşarak adaletin hızlanmadığı, konuşarak siftah yapamadığımız, aileyi koruyamadığımız ve toplumu ayağa kaldıramadığımız zamanlardayız. Hikmetli sözler söyleyerek çocuklarımızın hayallerine kavuşamadığı, sokakların güvenli hale gelmediği ve sadece güzel konuşmalar yaparak Türk milletinin zenginleşmediği gerçeği ortaya çıkmıştır' diye konuştu.

23 Nisan'da yaşanan olaylara da değinen Ağıralioğlu, 'Siz çok güzel konuştunuz, mutluluk vadettiniz; okulun öneminden, eğitimin güvenliğinden ve çocuklarımızın özgürlüğünden bahsettiniz. Fakat bizim hissemize, 23 Nisan bayramında çocuklarımıza taziye vermek düştü. Siz güzel güzel konuşmalar yaptınız ama bizim evlatlarımız vuruldu. Sözlerinizi tükettiniz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de eleştiren Ağıralioğlu, 'Eskiden kalbinizle konuşuyordunuz, yolun başında kalbiniz vardı; sonra kalbiniz size güzel sözler söyletemeyecek hale geldi çünkü sözünüzü kirlettiniz. Güzel sözler söyleyemeyen kalbinizin önüne 'prompter' cihazı yetiştirdiniz. Cama bakıp konuştuğunuz için milletinizi göremediniz' dedi.

Ağıralioğlu, 'Anahtar Parti sizin baktığınız camdan değil, unuttuğunuz candan konuşuyor. Güzel konuşmak size; güzel yapmak bize düşsün' diye konuştu.

'Anahtar Parti Kirli Sözlerle Lekelenmez'

Altılı Masa sürecine de değinen Ağıralioğlu, 'Ben, cumhurbaşkanlığı makamı bölücülerin şantajına maruz kalmasın, bölücülüğün gölgesi o makama düşmesin diye altılı masadan kalktım. Şimdi de ben, teröristin 'kurucu önder' olarak kabul edilmeye çalışıldığı bir iradeye karşı duruyorum' ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti'nin yalnızca milletin iradesini esas aldığını belirten Ağıralioğlu, 'Anahtar Parti, milletten başka hiçbir gölgenin altına sığınmasın diye kuruldu; ay yıldızlı al bayrağın gölgesinden başka bir gölge tanımadığı için yola koyuldu. Böylesine hassasiyetli bir partiyi ikbal hesaplarıyla töhmet altında bırakmaya çalışanların özür dileyeceği zamanlar gelecektir. Anahtar Parti, kirli sözlerle lekeleyebileceğiniz bir parti değildir' dedi.

'Tutarsızlıkların Karşısında Dimdik Duruyoruz'

Terörle mücadele ve çözüm süreci tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, 'Şimdi Öcalan'a statü tartışmalarının yapıldığı, İmralı'da cezasını çekmekte olan PKK elebaşının 'kurucu önder' gibi laflarla anıldığı zamanlardayız. Eskiden Cumhur İttifakı tarafında en ağır küfürlerin konusu olanların, şimdi iktidar ortakları tarafından özgürlük vaat edilen insanlar haline geldiğini görüyoruz' diye konuştu.

Geçmiş seçim dönemlerini hatırlatan Ağıralioğlu, 'Sanki geçen seçimde 'bizi seçerseniz Öcalan'a hürriyet vereceğiz, PKK ile masaya oturup bu işi çözeceğiz' demişler gibi konuşuyorlar. Biz bu tutarsızlıkların karşısında dimdik duruyoruz' ifadelerini kullandı.

'Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminden Kurtarırız'

Anahtar Parti'nin çözüm önerilerine ilişkin konuşan Ağıralioğlu, 'Her şeyi yapamayız, elimizde sihirli değnek yok; ama memleketi bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtarırız. Bakanların Meclis'e karşı sorumlu olduğu bir sistem kurarız. Meclis'e bütçe denkliği getirebiliriz. İsrafı ve yolsuzluğu engelleyecek adımları atarak her bir kuruşun hesabını verebiliriz' dedi.

Sayıştay raporlarının yargıya açılacağını ifade eden Ağıralioğlu, 'Kamu İhale Kanunu'nu değiştiririz. Devlet Planlama Teşkilatını kurarız. Mülakat adaletsizliğine son veririz, mülakatı kaldırırız. Devlette nepotizme son veririz. Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştiririz' diye konuştu.

'TÜİK'e Talimat Vermeyiz'

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ağıralioğlu, 'Faize verdiğiniz 760 milyar doları vermenize sebep olan savurganlığın önüne geçip, bu harcadığınız paraları millete veririz. 20 bin lira verdiğiniz emeklilere biz 40 bin lira veririz' dedi.

Yurt dışına giden gençlere de değinen Ağıralioğlu, 'Yurt dışına gitmiş 165 bin evladımızın her birini dönmeyi bekler gibi; bayrağı tutar gibi, vatanı tutar gibi tutar ve memleketlerinde hayal kurabilecekleri imkânlarla buluştururuz' ifadelerini kullandı.

Çocuk yoksulluğuna dikkat çeken Ağıralioğlu, 'Biz her şeyi yapamayız ama çocuklarımıza gıda yardımı veririz. Üç yaşındaki çocuklar açlık yüzünden zeka geriliği yaşıyorsa onun önüne geçeriz' dedi.

Ağıralioğlu, 'Enflasyonla mücadele edeceğiz diye TÜİK'e talimat vermeyiz. Dünyanın en güvenli istatistik kurumunu kurarız; enflasyonu doğru hesaplarız ki alım gücü ne kadar bozulmuşsa yürütme bunun telafisini doğru yapabilsin diye doğru ölçeriz' ifadelerini kullandı.

'AK Parti'nin Galibiyetine Değil, Memleketin Çözümüne İhtiyaç Var'

Muhalefet ve iktidarı eleştiren Ağıralioğlu, 'Cumhuriyet Halk Partisi de iktidarın tahterevallisi olmuş; CHP'nin varlığı, AK Parti'nin bunca maharetsizliğine rağmen iktidarda kalabilme imkânı haline getirilmiş. Hep aynı şeyi tekrarlayan başarısızlık beraberinde AK Parti'yi tembelleştirmiş' diye konuştu.

'Nasıl olsa seçimi kazanıyorum diye ne adaylara özenmiş, ne programa özenmiş ne de yaptığının hesabını vermiş' diyen Ağıralioğlu, 'Üstüne de Devlet Bey eklenmiş, Devlet Bey de hudutsuz ve sınırsız destek vermiş. Nasıl olsa iktidardayız diye millet unutulmuş' ifadelerini kullandı.

'Kararsızların Kararı Anahtar Parti'

İttifak tartışmalarına ilişkin de konuşan Ağıralioğlu, 'Bugün ittifaklar ve yüzde 50+1 sistemiyle ilgili çok soru soruluyor. 'Hangi ittifakta olacaksınız?' diyorlar. Millet İttifakı dağıldı; Cumhur İttifakı'nın ise millet nezdindeki meşruiyet kolonları yıkıldı' dedi.

Geçmiş seçim söylemlerini eleştiren Ağıralioğlu, 'Geçen seçimi 'Öcalan'ın canına okuyacağız' diye kazandılar, bu seçimde ise Öcalan ile yol yürümeye karar verdiler. Dolayısıyla artık ne Cumhur ne de Millet İttifakı vardır; sadece millet vardır, biz varız' diye konuştu.

Ağıralioğlu, 'En büyük parti kararsızlardır ve biz kararsızların kararının Anahtar Parti olması için yürüyoruz. İktidardan memnun olmayıp kararsız hale gelen seçmen, Anahtar Parti ile birleşerek bizi iktidar yapabilecek güce ulaştırabilir' ifadelerini kullandı.

'Tek Ölçümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin Varlığıdır'

Anahtar Parti'nin ittifak kriterlerini de sıralayan Ağıralioğlu, 'Devletini devlet bilenler, vatanını vatan bilenler, teröriste terörist diyebilenler, resmi dili ve üniter yapıyı koruyabilenler, Anayasa'dan taviz vermeyenler bizimle aynı zeminde buluşabilir. Bizim tek bakacağımız şey ay yıldızlı al bayrağımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığıdır' ifadelerini kullandı.

Programın ardından Kastamonu sokaklarında esnafı ziyaret eden Yavuz Ağıralioğlu, kadınların Anneler Günü'nü çiçek vererek kutladı. Ağıralioğlu ayrıca Anahtar Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi.

