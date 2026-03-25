Geleceğe Nefes Olan Fidanlar Dikildi

Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen program, doğaya katkı sağlamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla yoğun katılımla düzenlendi.

Aksinir Köyü’nde Anlamlı Program

Kastamonu Valisi Meftun Dallı’nın katılımlarıyla merkeze bağlı Aksinir köyünde Orman Haftası kutlama programı gerçekleştirildi. Programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Öğrencilere Ödüller Verildi

Etkinlik kapsamında fidan dikim teknikleri katılımcılara anlatıldı. Ayrıca orman temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Meftun Dallı tarafından takdim edildi.

1.340 Fidana Can Suyu Verildi

Programın devamında Vali Dallı, il protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, askerler ve vatandaşların katılımıyla 1.320’si meyve, 20’si sedir olmak üzere toplam 1.340 fidan toprakla buluşturularak can suyu verildi.

31 Bin Fidan Daha Dikilecek

Kastamonu genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 19 ilçede bulunan 132 Orman İşletme Şefliği tarafından toplam 31 bin fidanın daha toprakla buluşturulması planlanıyor. 2026 yılı içerisinde ise kent genelinde 210 bin fidanın yeşertilmesi hedefleniyor.

HABER KAYNAK: TEKHA