Safranbolu’da Yoğun Ziyaret Programı

İlçedeki kamu kurumları, yerel yönetim ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Vali Çağatay, yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakamlık Ziyareti ile Program Başladı

Programına Safranbolu Kaymakamlığı ziyaretiyle başlayan Vali Oktay Çağatay, Kaymakam Hayrettin Baskın tarafından karşılandı. Ziyarette ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında brifing alan Vali Çağatay, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Belediye Çalışmaları ve Tarihi Doku Ele Alındı

Vali Çağatay, Safranbolu Belediyesi’ni de ziyaret ederek Belediye Başkanı Elif Köse ile görüştü. Görüşmede belediyenin yürüttüğü çalışmalar, devam eden projeler ve Safranbolu’nun tarihi dokusunun korunarak geliştirilmesine yönelik faaliyetler ele alındı. Vali Çağatay, kentin kültürel mirasının korunmasının yanı sıra sürdürülebilir turizm anlayışıyla geleceğe taşınmasının önemine vurgu yaptı.

Ekonomi ve Yatırım Potansiyeli Değerlendirildi

Ziyaret programı kapsamında Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret eden Vali Çağatay, Oda Başkanı Erol Altuntepe, Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede ilçenin ekonomik yapısı, ticaret ve sanayi alanındaki gelişmeler ile yatırım potansiyeli değerlendirildi. Vali Çağatay, kamu ve özel sektör iş birliğinin bölgesel kalkınmadaki önemine dikkat çekerek, Safranbolu’nun ekonomik anlamda daha da güçlenmesi için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.

Kurumlar Arası Koordinasyon Vurgusu

Ziyaretleri sırasında kurumlar arası koordinasyonun önemine değinen Vali Oktay Çağatay, Safranbolu’nun hem tarihi kimliği hem de ekonomik potansiyeliyle önemli bir değer olduğunu belirtti. Yürütülen tüm çalışmaların bu değeri daha ileriye taşıma hedefiyle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Çağatay’ın Safranbolu programına Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel ve Kaymakam Adayı Ahmet Dursun Tulga da eşlik etti.