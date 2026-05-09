Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen “Sarmal” operasyonunda, yapay zeka destekli sahte içeriklerle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 23 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonuna el konuldu.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden piyasa değerinin altında ürün ilanları verilerek vatandaşların mağdur edildiği belirlendi.

Şüphelilerin özellikle endüstriyel makineler başta olmak üzere çeşitli ürünler üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Yapay Zeka İle Sahte Belgeler Hazırlandı

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla yapay zeka kullanarak sahte fatura, irsaliye, iş yeri ve teslimat görselleri hazırladığı ortaya çıktı.

Bu yöntemle yaklaşık 90 kişinin mağdur edildiği öğrenildi.

14 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Karabük merkezli olmak üzere Diyarbakır, Eskişehir, Batman, İstanbul, Adana, Konya, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kütahya, Edirne, Mersin ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda telefon ve dijital materyale el konuldu.