Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde yapımı devam eden bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 13 kişi dumandan etkilenirken, olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede müdahalede bulundu.

Yangın, Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi Kayapınar Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki otelde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından çevrede yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan Etkilenenlere Müdahale Edildi

Yangın sırasında yapıda patlama seslerinin de duyulduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen 13 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.