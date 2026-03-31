Diyarbakır’da İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları kapsamında düzenlenen Genç Nida Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın bölge finalleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmada, farklı illerden gelen öğrenciler Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma alanındaki yeteneklerini sergiledi. Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa bölge genelinden yoğun katılım sağlandı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler Türkiye finallerine katılma hakkı kazanırken, organizasyon eğitim camiası tarafından yakından takip edildi. Etkinlikte öğrencilerin performansları jüri tarafından değerlendirilirken, program sonunda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

12 İlden Katılım Sağlandı

Yarışmaya Diyarbakır’ın yanı sıra Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van’dan öğrenci, öğretmen ve idareciler katıldı. Toplam 24 yarışmacının yer aldığı organizasyon geniş katılımla gerçekleştirildi.

Öğrenciler Yeteneklerini Sergiledi

Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma alanında yarışan öğrenciler, farklı makam ve tekniklerle performans sergiledi. Yarışmacılar jüri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Türkiye Finallerine Katılım Hakkı Kazandılar

Yarışma sonunda kendi kategorilerinde birinci olan öğrenciler, Türkiye finallerinde bölgeyi temsil etme hakkı elde etti.

Protokol Yoğun Katılım Gösterdi

Programa Diyarbakır Vali Yardımcısı Batuhan Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerden Duygusal Açıklamalar

Yarışmada derece elde eden öğrenciler, hazırlık süreçlerini ve hedeflerini paylaştı. Türkiye finallerine katılacak öğrenciler, çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Ödül Töreni Düzenlendi

Program sonunda dereceye giren öğrencilere ve danışman öğretmenlerine çeşitli ödüller takdim edildi.