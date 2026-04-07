(DTSO) Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Güneydoğu Yerel Zincirler Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla kapılarını açtı. Fuarda toplam 49 firma stant kurdu.

Açılış öncesinde konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, fuarın 15 defa İstanbul'da yapıldığını bir kerede Ankara'da yapıldığını ve Güneydoğu'da ilk kez Diyarbakır'da yapıldığını söyledi. Kaya, "Gerçekten önemli bir iş yapıyorsunuz. Biz DTSO olarak fuarcılığın ne olduğunu biliyoruz. Özellikle insan fuarının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Maalesef Türkiye'de gerçek anlamda fuarcılığın ihmal edildiğini görüyoruz" dedi.

Ardından söz alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcı Doğan Hatun, fuarın çok kıymetli olduğunu ve Diyarbakır'da değerlendirdikleri için yetkililere teşekkür etti. Hatun, "Perakendecilerle üreticilerin bir araya geldiği bir ortamdır; yani toplumun kendisi. Topluma nüfuz edenler değil, bizzat toplumun kendisi burada bir araya gelerek dayanışma gösteriyor. Bence en kıymetli kısım da burasıdır. Belki de ilk defa üretim yapanlarla, üretimi halka sunan perakendecilerin birlikte bir dayanışma ağı kurduğu bir alan olarak bu fuarı değerlendiriyoruz. Bu yüzden bizim nezdimizde kıymeti ve değeri çok daha fazladır" ifadelerini kullandı.

Daha sonra fuar açılışı için kurdele kesen katılımcılar, stantları tek tek gezdi.

(DTSO) Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Güneydoğu Yerel Zincirler Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yoğun ilgi gördü.