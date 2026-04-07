Adıyaman'da, hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İsmail E., idaresindeki 12 AL 094 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı- Pazarcık Karayolu Çeliktepe Rampası mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü İsmail E., ile araçta bulunan Hüseyin B., yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
