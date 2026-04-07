Kahta Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan anjiyo ünitesinde ilk hasta da başarıyla tedavi edildi. Kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde ilçedeki önemli bir ihtiyacı karşılaması beklenen ünite, hizmete alınmasının hemen ardından ilk acil vakasını kabul etti.

Edinilen bilgilere göre, kalp krizi şüphesiyle Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran 59 yaşındaki hasta, yapılan ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden anjiyo ünitesine alındı. Burada gerçekleştirilen operasyon sırasında hastanın kapalı olduğu belirlenen iki damarına stent takıldı.

Müdahalenin ardından hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve takip amacıyla yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

'İlk Operasyon Başarıyla Tamamlandı'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, hastanın göğüs ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, şunları söyledi:

'Hastanemizden 45 kilometre mesafede ikamet eden 59 yaşındaki hastamız, göğüs ağrısı şikâyeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği tespit edildi ve acil bir şekilde yeni açmış olduğumuz anjiyo merkezimize hastayı aldık. Yapılan görüntülemede kalbin ön damarı olan LAD mid bölgesinin total tıkalı olduğu tespit edildi. Hastamızın ön damarına iki adet stent takarak tam açıklık sağlandı. Hastamızın genel durumu iyi olup takip amacıyla yoğun bakıma alındı.'

İlçede Sağlık Hizmetleri İçin Önemli Adım

Yeni açılan anjiyo ünitesinde ilk müdahalenin başarıyla gerçekleştirilmesi, ilçede sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Hastane yetkilileri, özellikle acil kalp vakalarına artık ilçe içerisinde hızlı ve etkin şekilde müdahale edilebilmesinin hasta güvenliği açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

