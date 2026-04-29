AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ile TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Adıyaman'da sağlık alanında yürütülen projeler, tamamlanan yatırımlar ve devam eden çalışmalar kapsamlı biçimde değerlendirildi.

İl genelinde sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik atılan adımlar, yeni hastane yatırımları, aile sağlığı merkezlerinin güçlendirilmesi ve sağlık personeli istihdamına ilişkin konular masaya yatırıldı.

Milletvekilleri Şan ve Alkayış, Adıyaman'ın sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların nitelikli sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştırılması için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca, deprem sonrası süreçte sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulmasına yönelik planlamaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Adıyaman'a yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanması için gerekli desteğin verileceğini ifade etti.

Ziyaret sonunda, Milletvekilleri Şan ve Alkayış, Bakan Memişoğlu'na nazik ev sahipliği ve Adıyaman'a yönelik destekleri için teşekkürlerini iletti.

