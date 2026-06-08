Uzm. Dr. Celal Yaşamalı, 1991 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te, lise eğitimini Kilis Fen Lisesi'nde tamamladı. 2016 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2017-2021 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi aldı.

2021-2023 yılları arasında Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde, 2023-2026 yılları arasında Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve klinik idari sorumlusu olarak görev yaptı.

Uzmanlık eğitimi sürecinden bu yana eğitimini aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Çift ve Aile Terapisti mesleki ilgi alanları olup, hastalarına bu alanlarda da hizmet vermektedir.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makale ve bilimsel toplantılarda sunulan birçok bildiriye katkısı olan Uzm. Dr. Celal Yaşamalı, Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak : PERRE