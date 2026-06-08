Gaziantep'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Karacaburç Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobillerde ciddi hasar meydana gelirken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve Organize Sanayi Bölgesi'nde özel güvenlik görevlisi olduğu belirlenen 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.