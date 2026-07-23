Adıyaman'da Kemal Paşa Caddesi ile 2678 Sokak'ın kesiştiği kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlatırken, olayın meydana geliş nedenine ilişkin çalışma sürüyor.

Kaza, Yeni Mahalle'de Kemal Paşa Caddesi ile 2678 Sokak kesişiminde meydana geldi. Zeki Zerdan A. yönetimindeki 02 AFS 684 plakalı motosiklet ile İsa Ercan Ö. idaresindeki 02 AAK 319 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.