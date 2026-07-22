Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde yürüttüğü uygulama ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalanırken, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. Aynı dönemde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda ise uyuşturucu madde ve sentetik ecza hap ele geçirilirken, uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalarda 4 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, il genelinde kamu düzeninin korunması, suçun önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 4'ü hırsızlık suçundan aranmak üzere çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan toplam 42 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler yapılırken, 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda 22 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda 1 kilo 760 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 10 bin 557 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyet ekiplerinin il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.