Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren iki kız kardeşten acı haber geldi. İstanbul'dan aileleriyle birlikte düğün için ilçeye gelen 15 yaşındaki M.Ç. ile 12 yaşındaki E.Ç., nehirde gözden kayboldu. Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Börüncek Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen hafta aileleriyle birlikte düğüne katılmak üzere İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gelen iki kız kardeş, düğünün ardından tatillerini sürdürdükleri sırada serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne girdi.

Bir süre suda yüzen M.Ç. ve E.Ç., daha sonra gözden kayboldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda iki kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.