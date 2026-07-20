Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da organize silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, daha önce ele geçirilen dijital materyaller, HTS kayıtları, MASAK raporları ve diğer deliller doğrultusunda yürütülürken, suç örgütünün elebaşının yurt dışında olduğu değerlendiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak operasyon için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan iki şüpheliye ait dijital materyaller incelendi ve suç içerikli yazışmalara ulaşıldı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda HTS kayıtları, MASAK raporları, log kayıtları ve diğer deliller değerlendirilerek suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt kâtibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polislerin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin adli işlemler sürüyor.